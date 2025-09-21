Visite découverte du site de Château Rocher à Saint-Remy-de-Blot Château Rocher Saint-Rémy-de-Blot

Visite découverte du site de Château Rocher à Saint-Remy-de-Blot Dimanche 21 septembre, 10h00 Château Rocher Puy-de-Dôme

Inscriptions non obligatoire. Renseignements possibles au 06 03 25 92 72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite du site de Château-Rocher, citadelle emblématique des Combrailles. Partez à la découverte de ce lieu unique avec une histoire des lieux, du site et du château de Blot-le-Rocher.

Le départ se fera depuis le partking de Rochocol sur la D109 à 10h, le guide viendra à votre rencontre. Prévoir des chaussures de marche pour la montée.

Cette visite organisée par l’Association Château-Rocher, la municipalité et la Communauté de Communes, vous fera découvrir ou rédécouvrir ce site unique.

A l’issu de la visite, vous aurez la possibilité de pique-niquer sur place afin de continuer la discussion autour du château et des projets de mise en valorisation à venir.

Château Rocher Château de Blot-le-Rocher, dit Château-Rocher, 63440 Saint-Rémy-de-Blot, Puy-de-Dome Saint-Rémy-de-Blot 63440 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 26 33 06 http://chateau-rocher.fr

