Visite découverte du théâtre d’Angoulême Théâtre d’Angoulême Angoulême

Entrée gratuite, réservation obligatoire (places limitées).

Dès 10 ans : vendredi 19 septembre – de 18h30 à 20h00.

Dès 6 ans : samedi 20 septembre – de 11h00 à 12h30. Dès 13 ans : samedi 20 septembre – de 14h30 à 16h00.

Visites guidées du Théâtre d’Angoulême – Plongée dans les coulisses du spectacle

Partez à la découverte du Théâtre d’Angoulême, de 1870 à aujourd’hui ! Des salles de spectacle aux loges, des ateliers techniques aux dessous de scène, explorez l’envers du décor de ce lieu emblématique.

Visite découverte – À partir de 10 ans

Vendredi 19 septembre – de 18h30 à 20h00

Visite en famille – Dès 6 ans : une promenade ludique pour découvrir tous les secrets du théâtre

Samedi 20 septembre – de 11h00 à 12h30

Visite découverte – À partir de 13 ans

Samedi 20 septembre – de 14h30 à 16h00

Il a été imaginé par l'architecte Antoine Soudée et construit entre 1867 et 1870. Inauguré par la ville d'Angoulême le 14 mai 1870, il dispose d'une belle façade, qui comprend notamment deux statues du sculpteur Jules Blanchard représentant la Comédie et le Drame. Le théâtre d'Angoulême, construit en 1870, a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et Perrotet. Il est doté de trois salles de spectacle : la grande salle (722 places), le studio Bagouet (103 places), l'Odéon (60 places), d'un bar et de caves d'exposition. L'architecture ancienne et l'aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-delà des spectacles.

© Odette Fouché