Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été Obernai

Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été Obernai vendredi 1 août 2025.

Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été

4 rue Adolphe Mohler Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Venez découvrir le verger et éventuellement goûter les fruits de saison. Gratuit sur inscription en ligne et à l’office de tourisme

C’est les vacances ! Dans les vergers le travail continue ; sur les arbres les fruits mûrissent, les producteurs les récoltent et les parasites essayent discrètement de prélever leur part … Comment fonctionne cet ensemble ? Venez le découvrir au Verexal et éventuellement goûter les produits de saison.

Gratuit sur inscription en ligne ICI .

4 rue Adolphe Mohler Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Come and discover the orchard and taste the fruits of the season. Free with online registration and at the tourist office

German :

Entdecken Sie den Obstgarten und probieren Sie eventuell die Früchte der Saison. Kostenlos mit Anmeldung online und in der Touristeninformation

Italiano :

Venite a scoprire il frutteto e ad assaggiare la frutta di stagione. Gratuito con registrazione online e presso l’ufficio turistico

Espanol :

Venga a descubrir el huerto y pruebe algunas de las frutas de temporada. Gratis con inscripción en línea y en la oficina de turismo

L’événement Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été Obernai a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de tourisme d’Obernai