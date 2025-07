Visite découverte du village de Hindisheim Hindisheim

Visite découverte du village de Hindisheim Hindisheim samedi 16 août 2025.

Visite découverte du village de Hindisheim

Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 14:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16 2025-09-13

Au terme de cette balade, l’histoire de nos ancêtres, du village et de la maison à colombage n’aura plus de secret pour vous.

Découvrez un village riche en patrimoine avec plus de 150 maisons à colombages, une soixantaine sont datées par une inscription sur le poteau cornier allant de 1596 pour la plus ancienne à 1885 pour la plus récente, on peut ainsi voir l’évolution de la maison alsacienne.

La chapelle du 14ème siècle est dédiée à la Vierge Marie et aux 14 Saints auxiliaires, c’est la seule chapelle avec un clocher à colombage en Alsace.

Sur la colonne de l’an 2000, on découvre les divers noms du village depuis le VIIIe siècle jusqu’à nos jours. À l’entrée du village, un panneau affiche fièrement les deux fleurs du concours Villes et Villages Fleuries.

Au terme de cette balade, l’histoire de nos ancêtres, du village et de la maison à colombage n’aura plus de secret pour vous. 0 .

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

At the end of this walk, the history of our ancestors, the village and the half-timbered house will no longer hold any secrets for you.

German :

Am Ende dieses Spaziergangs wird die Geschichte unserer Vorfahren, des Dorfes und des Fachwerkhauses kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Italiano :

Alla fine di questa passeggiata, la storia dei nostri antenati, del villaggio e della casa a graticcio non avrà più segreti per voi.

Espanol :

Al final de este paseo, la historia de nuestros antepasados, del pueblo y de la casa de entramado de madera ya no tendrá secretos para usted.

L’événement Visite découverte du village de Hindisheim Hindisheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme du Grand Ried