Visite découverte du village de Tsimkoura Chirongui Chirongui

Visite découverte du village de Tsimkoura Samedi 20 septembre, 09h00 Chirongui

Gratuit

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

En partenariat avec le CCAS de Bouéni et le service patrimoine, l’association Village Websit invite à une découverte unique du village de Tsimkoura. Cette visite architecturale met en lumière l’histoire et les richesses de ce village emblématique, à travers ses bâtis traditionnels, ses ruelles authentiques et son patrimoine vivant. Une occasion privilégiée d’explorer Tsimkoura autrement, en plongeant dans son identité culturelle et son savoir-faire architectural transmis au fil des générations.

RDV : 9h00, devant le gymnase de Tsimkoura

Chirongui 97620 Mayotte

