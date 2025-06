Visite découverte du village de Villerville Villerville 18 juillet 2025 17:00

Calvados

Visite découverte du village de Villerville Rendez-vous place du Lavoir Villerville Calvados

Début : 2025-07-18 17:00:00

fin : 2025-08-08 18:30:00

2025-07-18

2025-08-08

A travers les rues et chemins, François de la Porte des Vaux, résident de Villerville, fait revivre l’histoire du village et de ses habitants au cours d’une promenade commentée. Petits et grands profitent de son savoir avec des anecdotes connues de lui seul !

Rendez-vous place du Lavoir

Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Visite découverte du village de Villerville

François de la Porte des Vaux, a resident of Villerville, will share his knowledge of the village and its inhabitants with young and old, with anecdotes known only to him. Through the streets and paths, he will bring back to life the history of the place during a commented walk.

German : Visite découverte du village de Villerville

Auf einem kommentierten Spaziergang durch die Straßen und Wege lässt François de la Porte des Vaux, der in Villerville wohnt, die Geschichte des Dorfes und seiner Bewohner wieder aufleben. Groß und Klein profitieren von seinem Wissen mit Anekdoten, die nur er kennt!

Italiano :

Attraverso le strade e i vicoli, François de la Porte des Vaux, abitante di Villerville, fa rivivere la storia del villaggio e dei suoi abitanti durante una passeggiata guidata. Grandi e piccini potranno approfittare delle sue conoscenze, con aneddoti noti solo a lui!

Espanol :

A través de sus calles y callejuelas, François de la Porte des Vaux, habitante de Villerville, hace revivir la historia del pueblo y de sus habitantes durante un paseo guiado. Grandes y pequeños se beneficiarán de sus conocimientos, ¡con anécdotas que sólo él conoce!

