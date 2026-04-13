Visite découverte d’un jardin historique, Parc du château de Couellan, Guitté
Visite découverte d’un jardin historique, Parc du château de Couellan, Guitté samedi 6 juin 2026.
Visite découverte d’un jardin historique 6 et 7 juin Parc du château de Couellan Côtes-d’Armor
entrée 2 € ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
La vue en perspectives
- un jardin qui s’ouvre sur la vallée de la Rance
- les directions axées sur la rose des vents
- un jardin en symétrie
Parc du château de Couellan 54 Couellan 22350 Guitté Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne 06 77 03 01 51 Grand parc de 5 ha, au milieu des bois, en bordure de la vallée de la Rance. Arbres séculaires et remarquables, grande charmille, azalées, rhododendrons, rosiers anciens et divers.
Nombreuses constructions du XIVe au XVIIIe siècle : château Louis XIII et Louis XVI, chapelle et orangerie agrémentent jardins en terrasses et jardin anglais. R.N. et gare de Caulnes à 2 km ; à Caulnes, prendre la direction de Guitté.
Parking. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouvert en saison.
La vue en perspectives
Caroline Dorange
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