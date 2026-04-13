Visite découverte d’un jardin historique, Parc du château de Couellan, Guitté

Visite découverte d’un jardin historique 6 et 7 juin Parc du château de Couellan Côtes-d’Armor

entrée 2 € ; gratuit jusqu’à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

La vue en perspectives

un jardin qui s’ouvre sur la vallée de la Rance

les directions axées sur la rose des vents

un jardin en symétrie

Parc du château de Couellan 54 Couellan 22350 Guitté Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne 06 77 03 01 51 Grand parc de 5 ha, au milieu des bois, en bordure de la vallée de la Rance. Arbres séculaires et remarquables, grande charmille, azalées, rhododendrons, rosiers anciens et divers.

Nombreuses constructions du XIVe au XVIIIe siècle : château Louis XIII et Louis XVI, chapelle et orangerie agrémentent jardins en terrasses et jardin anglais. R.N. et gare de Caulnes à 2 km ; à Caulnes, prendre la direction de Guitté.

Parking. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouvert en saison.

La vue en perspectives

Caroline Dorange