Visite découverte d’un jardin régulier inscrit au titre des monuments historiques, Jardin de la maison seigneuriale, Parey-sous-Montfort

Visite découverte d’un jardin régulier inscrit au titre des monuments historiques 6 et 7 juin Jardin de la maison seigneuriale Vosges

4 euros par personne; gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez un jardin régulier organisé selon une disposition à l’italienne en trois terrasses.

Il est doté d’un potager.

Découvrez également une exposition d’anciens outils de jardinage dans l’orangerie.

Jardin de la maison seigneuriale 43 rue du Gras 88800 Parey-sous Montfort Parey-sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est Le jardin est attenant à une maison datée de 1786 de plan rectangulaire, entourée de dépendances et d’un colombier. C’est un jardin régulier disposé à l’italienne en 3 terrasses.

La maison, le colombier et le jardin régulier sont inscrits au titre des monuments historiques.

Découvrez un jardin régulier organisé selon une disposition à l’italienne en trois terrasses.

©delassaux