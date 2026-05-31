Visite découverte d’un moulin à eau et de fabrication d’huile de noix, Moulin de Chez Gauthier, Saint-Sulpice-de-Cognac

Visite découverte d’un moulin à eau et de fabrication d’huile de noix 19 et 20 septembre Moulin de Chez Gauthier Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première : on y fait aujourd’hui de l’huile de noix.

Moulin de Chez Gauthier 3 chez Gauthier, 16370 Saint-Sulpice-de-Cognac Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 87 74 72 29 http://perennis-cognac.org https://www.facebook.com/association.perennis Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première : on y fait aujourd’hui de l’huile de noix.

Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première :…

©DR