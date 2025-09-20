Visite découverte d’un théâtre sous tous ses angles Théâtre de l’Archipel Perpignan

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

durée : environ 1h

Poussez les portes du théâtre et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant, accompagnés par un membre de l’équipe de l’Archipel. L’occasion de découvrir l’envers du décor (coulisses, loges, …)

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

