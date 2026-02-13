Visite découverte d’un verger jardin nourricier, Vergétaliya, Le Moule

Visite découverte d’un verger jardin nourricier 5 et 6 juin Vergétaliya Guadeloupe

Visites groupées toutes les heures. Groupes de 20 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:00:00+02:00

Un jardin à couper le souffle !

Visite guidée du verger en famille ou entre amis, découverte de la faune et de la flore, activités autour du jardin. Nous mettrons l’accent sur la protection de l’environnement. Vous gouterez nos fruits de saison (selon disponibilité) et pourrez en acheter, sans oublier les plantes diverses.

Vergétaliya Letaye Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0690 85 82 50 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 85 82 50 »}, {« type »: « email », « value »: « annouayvwesa1@gmail.com »}] Le Vergétaliya est un jardin nourricier cultivé avec amour sans intrant où la faune et la flore se développent en harmonie. Son créateur est un passionné du vivant qui s’est reconverti après un accident du travail. L’équipe du Vergétaliya propose des visites guidées de groupes, des ateliers cuisine « repas d’Antan de la fourche à la fourchette », des activités diverses autour du jardin, de la faune et flore ainsi que de la protection de l’environnement. Lieu non fumeur, ni alcool. Parking. Toilette sèche. Accès PMR sur une partie. Prévoir ti-bac, couï, timbale et couverts non jetables.

Un jardin à couper le souffle !

©Marijosé Nagapin