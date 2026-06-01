Visite découverte d’une forêt de thé, Le Labyrinthe En-Champ-Thé, Saint-Joseph

Visite découverte d’une forêt de thé 5 – 7 juin Le Labyrinthe En-Champ-Thé La Réunion

Gratuit pour les moins de 18 ans, 6,50€ pour les adultes, prévoir des baskets avec un vêtement chaud et un imperméable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Ici on vous invite à découvrir le thé sous toutes ses formes, tel que vous ne l’avez jamais vu. Découverte d’une forêt de théiers, auxquel se mêle le géranium, les deux cultures fortes de notre village. Vous comprendrez mieux le travail de l’agriculteur qui se cache derrière votre tasse de thé ou encore votre huile essentielle de géranium. Tous les sens sont à l’honneur avec une bonne dégustation en fin de visite.

Le Labyrinthe En-Champ-Thé 18 rue Emile Mussard Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion +262692601888 http://enchampthe.com https://www.facebook.com/LeLabyrintheEnChampThe;https://www.instagram.com/en_champ_the/ [{« type »: « link », « value »: « https://enchampthe.com/visites-de-lexploitation/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +262692601888 »}] Découverte d’une forêt de thé à vous faire perdre le nord au cœur du village de Grand Coude.

Perché à 1 100 mètres dans les hauts de St Joseph, Grand Coude est relié au monde par son cordon ombilical : « le Petit Serré », 60 mètres de largeur entre deux rivières, la Rivière des Remparts et la Rivière Langevin d’où l’on peut admirer de magnifiques sites. C’est dans ce village qu’est établie le Labyrinthe En-Champ-Thé.

Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers, anciennes plantations des années 60 reconnu à l’époque comme l’un des trois meilleurs thés au monde. C’est en 2005 que Johny et son épouse relance l’histoire du thé de Grand Coude, une production française unique.

Au kiosque d’accueil, vous retrouverez l’ensemble de nos produits tels que le thé blanc, le thé vert, les huiles essentielles, l’hydrolat, les confits et sirops. Le village de Grand Coude est situé au Sud de la Réunion, sur les hauteurs de la ville de St Joseph. Si vous arrivez de l’Ouest : arrivé à St Joseph, au 1er rond-point, prenez à gauche puis tout droit. Au 6ème rond-point, tournez à gauche direction Grand Coude sur la D33, puis montez pendant 30mn. Si vous venez de l’Est : à St Joseph, au rond-point près de la gare routière, tournez à droite, puis à 200m, tournez à droite vers la D33, puis montez pendant 30mn. Vous passerez devant des points de vue et un aire de pique-nique. Un peu plus haut, arrivé sur le village de Grand Coude, à la 1ère intersection, tournez à droite, nous sommes à 150m.

Ici on vous invite à découvrir le thé sous toutes ses formes, tel que vous ne l’avez jamais vu. Découverte d’une forêt de théiers, auxquel se mêle le géranium, les deux cultures fortes de notre Vous…

Mickaël Duchemann MD©