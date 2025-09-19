Visite découverte d’une maison forte du XVIIe siècle Château de Lantis Dégagnac

Entrée adulte 10 €. Gratuit jusqu’à 16 ans, gratuit pour les étudiants. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite sur ordre du roi Henri IV pour la défense des troupes catholiques, cette maison forte du XVIIe siècle, entièrement meublée, vous plonge dans l’Histoire.

Vous découvrirez la cuisine médiévale , les tours de défense, la salle des gardes, le cul de basse fosse, la chambre à l’escarboucle, la chapelle et ses fresques ainsi que les salles basses aux mystères bien gardés.

Cette année, la visite s’enrichit d’un parcours dans les nouveaux jardins : cour d’honneur, jardin à l’anglaise, puit citerne, verger et carrés pédagogiques viennent compléter cette immersion patrimoniale.

Une expérience complète, entre architecture défensive et art de vivre à travers les siècles.

Château de Lantis Le Bourg, 46340 Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie 05 65 41 11 47 http://www.chateaudelantis.fr Au cœur du Quercy et à deux pas de la magnifique vallée de la Dordogne se dresse le Château de Lantis. Après 20 ans de restauration passionnée, le château renaît de ses cendres et vous propose aujourd’hui d’admirer des éléments architecturaux d’exception, tel que son célèbre dallage en étoile unique en Europe.

De style renaissance, le corps de logis rectangulaire est encadré par deux tours excentrées munies de bouche à feu. Vous pourrez aussi y admirer un escalier monumental droit à l’italienne et des salles basses voûtées du XVe siècle.

