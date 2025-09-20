Visite découverte d’une pêcherie fluviale Rue du Patisseau Pornic

Visite découverte d’une pêcherie fluviale Rue du Patisseau Pornic samedi 20 septembre 2025.

Visite découverte d’une pêcherie fluviale

Rue du Patisseau Puis suivre le fléchage sur le chemin de randonnée Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans l’histoire de la pêche fluviale durant les journées du patrimoine de Pornic

Visite guidée d’une authentique pêcherie fluviale explorez l’intérieur d’un lieu de pêche traditionnel et découvrez ses secrets

Panneaux pédagogiques apprenez tout sur le riche passé du canal de Haute-Perche, son histoire et son rôle essentiel dans la région

Carnet de jeu pour les 7-12 ans une aventure ludique et éducative pour les plus jeunes, afin de découvrir le patrimoine en s’amusant.

Groupes de 4 personnes maximum par visite profitez d’une expérience intimiste et privilégiée pour explorer la pêcherie en toute tranquillité.

Une occasion unique cette animation est proposée exceptionnellement à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Rue du Patisseau Puis suivre le fléchage sur le chemin de randonnée Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

English :

Dive into the history of river fishing during Pornic’s Heritage Days

German :

Tauchen Sie während der Tage des Kulturerbes in Pornic in die Geschichte der Flussfischerei ein

Italiano :

Un tuffo nella storia della pesca fluviale durante le Giornate del Patrimonio di Pornic

Espanol :

Sumérgete en la historia de la pesca fluvial durante las Jornadas del Patrimonio de Pornic

L’événement Visite découverte d’une pêcherie fluviale Pornic a été mis à jour le 2025-09-15 par I_OT Pornic