Visite découverte en famille L’église à travers ses saints

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Samedi 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

2025-10-25 2025-11-02

Culture et découverte propose de nombreuses activités, ateliers pour adultes et enfants On découvre, on s’amuse, on apprend… en bougeant doucement et localement.

Les ateliers Culture et découverte vous proposent une exploration ludique par des jeux variés pour déambuler et découvrir l’église par les saints qui y sont représentés à travers de multiples techniques. Introduction à l’iconographie (étude de la représentation) et l’hagiographie (biographie des saints).

Dès 4 ans. 5 .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 16 84 41 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

English :

Culture et découverte offers a wide range of activities and workshops for adults and children: Discover, have fun, learn? while moving gently and locally.

German :

Culture et découverte bietet zahlreiche Aktivitäten und Workshops für Erwachsene und Kinder an: Sie entdecken, amüsieren und lernen, indem sie sich sanft und lokal bewegen.

Italiano :

Culture et découverte offre un’ampia gamma di attività e laboratori per adulti e bambini: Scoprire, divertirsi, imparare, muovendosi in modo delicato e locale.

Espanol :

Culture et découverte ofrece una amplia gama de actividades y talleres para adultos y niños: Descubrir, divertirse, aprender… moviéndose con suavidad y de forma local.

