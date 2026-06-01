Visite découverte et animations au Jardin Bonbonnier à Blanzat, Jardin Bonbonnier, Blanzat

Visite découverte et animations au Jardin Bonbonnier à Blanzat Samedi 6 juin, 14h30 Jardin Bonbonnier Puy-de-Dôme

chaussures adaptées à une balade en nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Pour la 4ème année, l’association Blanzat, Raconte Moi Une Histoire vous invite à venir découvrir le Jardin Bonbonnier. Vous serez accueilli en musique par Jérôme. Ensuite, bien installé sous notre « préau » vous aurez plaisir à écouter des conteurs. Tout au long de l’après-midi, vous serons proposé des animations et des jeux autour de la notion du sensoriel et particuliérement en lien avec le thème retenu : la vue

Le Comité 63 de l’association Valentin Haüy sera présent à nos côtés. Sa présidente Mireille Chirol présentera les actions de l’association permettant « aux personnes aveugles et malvoyantes d’agir pour l’autonomie. Un échange/débat se tiendra à partir de 16 h.

Bienvenue au Jardin Bonbonnier : Une Odyssée Sensorielle à Blanzat

Oubliez tout ce que vous savez sur les jardins classiques. Ici, la nature se fait gourmande et les plantes semblent murmurer des souvenirs d’enfance. Entre les parfums de réglisse, de menthe chocolat et de verveine citronnée, laissez-vous transporter dans un univers où chaque feuille raconte une légende.

Un Jardin pour Tous, au-delà du Regard

Parce que la beauté d’un jardin ne se limite pas à ce que l’on voit, nous avons conçu cet espace pour qu’il soit accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Nous avons à cœur d’offrir une expérience riche et immersive.

Le Jardin Bonbonnier propose des aménagements spécifiques pour une visite en toute sérénité

• Parcours tactile : Fil conducteur- Touchez les textures veloutées, rugueuses ou dentelées de nos plantes

• Signalétique adaptée : Des supports en Braille et/ou en grands caractères pour accompagner la visite. Des QR codes à écouter.

• Éveil des sens : Un accent particulier est mis sur les senteurs intenses et les sons de la nature pour une lecture du jardin par l’ouïe et l’odorat.

Jardin Bonbonnier Chemin du Puy de L’orme BLANZAT 63112 Puy-de-Dôme Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0652413406 Lauréate du Budget Écologique Citoyen 2023, initiée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme (63), l’association Blanzat Raconte Moi Une Histoire a pu réaliser son projet de création d’un jardin bonbonnier participatif et solidaire.

Il s’agit de replanter des végétaux permettant la fabrication de confiseries : pâtes de fruits, bonbons à la framboise, menthe, guimauve, réglisse, rhubarbe et surtout l’angélique, plante emblématique cultivée pendant de nombreuses années à Blanzat grâce à une terre riche et un ruisseau « Le Bédat » qui rendait l’irrigation facile.

L’angélique était connue pour ses nombreuses vertus médicinales, la possibilité d’utiliser toutes les parties de la plante. Elle se déclinait en liqueur… et la partie confite était intégrée dans les cakes. C’est une plante qui était exportée (Ex : en Angleterre). Malheureusement, la production s’est arrêtée.

Notre ambition est donc de faire revivre cette tradition locale et transmettre les connaissances de ces cultures aux générations actuelles et futures.

Pour la 4ème année, l’association Blanzat, Raconte Moi Une Histoire vous invite à venir découvrir le Jardin Bonbonnier. Vous serez accueilli en musique par Jérôme. Ensuite, bien installé sous notre à…

©ministère de la culture