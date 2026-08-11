Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

APPROCHE INITIATIQUE DE LA CAVE ET DE SON VIGNOBLE

Laissez-vous guider, à travers des anecdotes, dans l’histoire de La Cave d’Irouléguy de l’implantation du vignoble, à la construction de la cave coopérative en 1952.

Prolongez l’expérience, en flânant au cœur du cuvier et du chai à barriques, pour être incollable sur la vinification de nos vins.

Clôturez votre visite par une dégustation commentée de l’ensemble de nos cuvées.

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Deux créneaux de visites 10h30 et 14h30 (durée 1h30).

Réservation obligatoire. .

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33

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English : Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy

L’événement Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque