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Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry

samedi 22 août 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Irulegiko Errepidea
Ville
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-08-22

APPROCHE INITIATIQUE DE LA CAVE ET DE SON VIGNOBLE
Laissez-vous guider, à travers des anecdotes, dans l’histoire de La Cave d’Irouléguy de l’implantation du vignoble, à la construction de la cave coopérative en 1952.
Prolongez l’expérience, en flânant au cœur du cuvier et du chai à barriques, pour être incollable sur la vinification de nos vins.
Clôturez votre visite par une dégustation commentée de l’ensemble de nos cuvées.
___
Deux créneaux de visites 10h30 et 14h30 (durée 1h30).
Réservation obligatoire.   .

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33 

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English : Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy

L’événement Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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