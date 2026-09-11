Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy
Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
APPROCHE INITIATIQUE DE LA CAVE ET DE SON VIGNOBLE
Laissez-vous guider, à travers des anecdotes, dans l’histoire de La Cave d’Irouléguy de l’implantation du vignoble, à la construction de la cave coopérative en 1952.
Prolongez l’expérience, en flânant au cœur du cuvier et du chai à barriques, pour être incollable sur la vinification de nos vins.
Clôturez votre visite par une dégustation commentée de l’ensemble de nos cuvées.
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Deux créneaux de visites 10h30 et 14h30 (durée 1h30).
Réservation obligatoire. .
Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33
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English : Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy
L’événement Visite découverte et dégustation à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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