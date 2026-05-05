Visite découverte et inauguration du jardin-forêt « La forêt des épices », La Forêt des épices, Gertwiller

Visite découverte et inauguration du jardin-forêt « La forêt des épices » Samedi 6 juin, 14h00 La Forêt des épices Collectivité européenne d’Alsace

Limité à 20 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Des visites libres et guidées du lieu vous sont proposées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, pour une découverte du fonctionnement des jardins-forêts.

La Forêt des épices Hoeffelweg, 67140 Gertwiller Gertwiller 67140 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0676713176 http://www.jardine-moi-une-foret.fr La Fodépi – Forêt des Épices – est un jardin-forêt pédagogique en création à Gertwiller. Inspiré des écosystèmes naturels et de la permaculture, cette forêt nourricière mêle arbres, arbustes et plantes comestibles dans une logique de diversité et de résilience. Se garer à 200 mètres du site (voir carte).

Point GPS : 48.415701, 7.465480

Rendez-vous aux jardins

©Mathieu Petot