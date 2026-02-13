Visite découverte et sensorielle, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Visite découverte et sensorielle, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille vendredi 20 février 2026.
Visite découverte et sensorielle Vendredi 20 février, 10h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T10:30:00+01:00 – 2026-02-20T11:00:00+01:00
Fin : 2026-02-20T10:30:00+01:00 – 2026-02-20T11:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : Visite découverte et sensorielle
Venez découvrir la Ferme pédagogique sous un autre jour en mobilisant vos 5 sens. Idéal pour les tout petits (mais également pour les grands) !
A partir de 2 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Venez découvrir la ferme
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille