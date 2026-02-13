Visite découverte et sensorielle, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Visite découverte et sensorielle Mercredi 25 février, 10h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:30:00+01:00 – 2026-02-25T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T10:30:00+01:00 – 2026-02-25T11:30:00+01:00

Un atelier des familles de la Ferme : Visite découverte et sensorielle

Venez découvrir la Ferme pédagogique sous un autre jour en mobilisant vos 5 sens. Idéal pour les tout petits (mais également pour les grands) !

A partir de 2 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]

Venez découvrir la ferme

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille