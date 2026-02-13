Visite découverte et sensorielle, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Visite découverte et sensorielle Samedi 7 mars, 10h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : Visite découverte et sensorielle
Venez découvrir la Ferme pédagogique sous un autre jour en mobilisant vos 5 sens. Idéal pour les tout petits (mais également pour les grands) !
A partir de 2 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille