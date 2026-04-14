Visite découverte florale, Parc floral, Maizières-sur-Amance

Visite découverte florale 5 – 7 juin Parc floral Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accueil des amoureux de la nature et passionnés de plantes.

Découvrez plus de 1000 variétés, certaines rares, originaires de différentes régions de la planète.

Parc floral 3 rue du fort Louis 52500 Maizières sur Amance Maizières-sur-Amance 52500 Haute-Marne Grand Est 0680278894 Explosion de plantes rares dans un jardin privé. Possibilité de se garer et accessible aux personnes handicapées

Accueil des amoureux de la nature et passionnés de plantes.

Delandre Josiane