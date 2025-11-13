Visite Découverte Industrie du Futur Centre innovation d’Evry Évry-Courcouronnes
Visite Découverte Industrie du Futur Jeudi 13 novembre, 09h30 Centre innovation d’Evry Essonne
Parlons Industrie
Accueil
Présentation générale sur l’industrie
Industrie du Futur… c’est maintenant !
Visite de l’usine
Visite guidée et commentée sur une ligne d’assemblage flexible scooters – sèche-linge.
Technologies : continuité numérique, robotique mobile, intelligence artificielle, robotique industrielle, capteurs intelligents, fabrication additive, robotique collaborative, interface homme – machine, cybersécurité, Capteurs intelligents, RFID
Learning Lab
Manipulations des technologies
– Expériences immersives sur les risques (réalité virtuelle)
– Conception collaborative ou maintenance ou aide à la production (réalité augmentée)
– Programmation et manipulation de robots collaboratifs et mobiles
– Conception et réalisation de pièces
– Programmation Arduino
Rencontres et échanges avec des étudiants, des professionnels
Centre innovation d'Evry Rue du Luberon et du Vercors, 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France contact-ci4@univ-evry.fr 0169477536
Découverte de l’industrie, des sciences et des technologies sur une ligne d’assemblage 4.0 Scooters et sèche-linges. Des métiers par les voies professionnelles, technologiques et générales Industrie 4.0 Manipulations
