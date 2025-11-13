Visite Découverte Industrie du Futur Centre innovation d’Evry Évry-Courcouronnes

Visite Découverte Industrie du Futur Jeudi 13 novembre, 14h00 Centre innovation d’Evry Essonne

Début : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T16:30:00

Fin : 2025-11-13T14:00:00 – 2025-11-13T16:30:00

Toute l’année, sur résevation :

Parlons Industrie

Présentation générale sur l’industrie

Industrie du Futur… c’est maintenant !

Visite de l’usine

Visite guidée et commentée sur une ligne d’assemblage flexible scooters – sèche-linge.

Technologies : continuité numérique, robotique mobile, intelligence artificielle, robotique industrielle, capteurs intelligents, fabrication additive, robotique collaborative, interface homme – machine, cybersécurité, Capteurs intelligents, RFID

Learning Lab

Manipulations des technologies

– Expériences immersives sur les risques (réalité virtuelle)

– Conception collaborative ou maintenance ou aide à la production (réalité augmentée)

– Programmation et manipulation de robots collaboratifs et mobiles

– Conception et réalisation de pièces

– Programmation Arduino

Rencontres et échanges avec des étudiants, des professionnels

Centre innovation d’Evry Rue du Luberon et du Vercors, 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact-ci4@univ-evry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169477536 »}]

Découverte de l’industrie, des sciences et des technologies sur une ligne d’assemblage 4.0 Scooters et sèche-linges. Des métiers par les voies professionnelles, technologiques et générales Industrie 4.0 Manipulations

