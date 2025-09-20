Visite découverte La grande glacière de Chantilly rond point des lions Chantilly Chantilly

Visite découverte La grande glacière de Chantilly rond point des lions Chantilly Chantilly samedi 20 septembre 2025.

Visite découverte La grande glacière de Chantilly 20 et 21 septembre rond point des lions Chantilly Oise

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Autrefois, on rafraîchissait les aliments et boissons avec de la glace « naturelle », prélevée l’hiver et conservée durant toute l’année dans un puits spécialement conçu. Le service « ville d’art et d’histoire » de Chantilly vous propose de découvrir cette architecture étonnante, témoin du stockage et de l’usage de la glace « naturelle » autrefois, ressource naturelle et renouvelable.

rond point des lions Chantilly Rond point des lions 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Le service « ville d’art et d’histoire » de la ville de Chantilly vous propose de découvrir ce lieu étonnant, témoin du stockage et de l’usage de la glace « naturelle » autrefois.

© Archives et Bibliothèque du musée Condé, Château de Chantilly