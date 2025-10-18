Visite découverte « L’architecture en miniature » Musée des Plans-Reliefs Paris

Visite découverte « L’architecture en miniature » Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 18 octobre 2025.

Visite découverte « L’architecture en miniature » 18 et 19 octobre Musée des Plans-Reliefs

Achetez un billet et bénéficiez de la visite gratuitement. Sans réservation, se présenter à l’accueil du musée (4e étage de l’Hôtel national des Invalides).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:00:00

Fin : 2025-10-19T16:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Le visiteur pourra découvrir l’architecture et l’urbanisme du XVIIe au XIXe siècle grâce aux villes et sites fortifiés minutieusement représentés sur ces étonnantes maquettes que sont les plans-reliefs. Rendez-vous le jour même directement à l’accueil du musée, au 4e étage de l’entrée Orient.

Achetez un billet et bénéficiez d’une visite gratuite. Sans réservation. Tout public. Se présenter directement à l’accueil du musée (4e étage de la cour d’honneur des Invalides – aile Orient).

Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Île-de-France 01 45 51 92 45 http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ https://twitter.com/Plansreliefs;https://www.pinterest.com/0hejcguourp341q/ Situé au 4e étage de la cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. À travers ces maquettes (dont la plus grande exposée atteint les 56 m²), le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle. M13 Invalides ou Varenne M8 La Tour Maubourg RER C Invalides Bus 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93

Visite découverte « L’architecture en miniature »

(c) Musée des Plans-Reliefs, G. Froger