Visite découverte L’artiste, de l’atelier au plein air Musée de l’Échevinage Saintes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : Dimanche 2025-07-05

fin : 2025-08-10

2025-07-05 2025-07-20 2025-07-26 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-31

Explorez les collections du musée des beaux-Arts de saintes et voyagez aux côtés des artistes exposés.

Réservation recommandée.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Explore the collections of the Musée des Beaux-Arts de Saintes and travel alongside the artists on display.

Reservations recommended.

German :

Erkunde die Sammlungen des Musée des beaux Arts de saintes und reise an der Seite der ausgestellten Künstler.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Esplorate le collezioni del Musée des Beaux-Arts de Saintes e viaggiate a fianco degli artisti esposti.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Explore las colecciones del Museo de Bellas Artes de Saintes y viaje junto a los artistas expuestos.

Se recomienda reservar.

