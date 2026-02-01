Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort
Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort samedi 21 février 2026.
Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Visite guidée avec le service du patrimoine de Rochefort.
.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Discovery tour: Women artists in Aboriginal art
Guided and commented tour of the painting ‘The Crib’ by Jean Geoffroy.
L’événement Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène Rochefort a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan