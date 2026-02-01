Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort

Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort samedi 21 février 2026.

Visite découverte Les femmes artistes dans l’art aborigène

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Visite guidée avec le service du patrimoine de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Discovery tour: Women artists in Aboriginal art

Guided and commented tour of the painting ‘The Crib’ by Jean Geoffroy.

