Visite découverte Les femmes bâtisseuses Musée Hèbre Rochefort

Visite découverte Les femmes bâtisseuses

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Les activités liées à l’arsenal maritime mettent automatiquement en avant la population masculine. Pourtant, Rochefort doit plus qu’il n’y paraît aux femmes.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Discovery tour Women builders

Activities related to the naval dockyard automatically bring the male population to the fore. However, Rochefort owes more to women than meets the eye.

German : Entdeckungsreise Die Frauen als Baumeisterinnen

Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Marinearsenal rücken automatisch die männliche Bevölkerung in den Vordergrund. Dennoch verdankt Rochefort den Frauen mehr, als es den Anschein hat.

Italiano :

Le attività legate all’arsenale navale pongono automaticamente l’accento sulla popolazione maschile. Eppure Rochefort deve alle donne molto più di quanto sembri.

Espanol :

Las actividades vinculadas al arsenal naval ponen automáticamente el acento en la población masculina. Sin embargo, Rochefort debe más de lo que parece a las mujeres.

