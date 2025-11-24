Visite-découverte Lieux historiques de la gastronomie Rue Saint-Louis Périgueux

Visite-découverte Lieux historiques de la gastronomie

Rue Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-24

A la découverte du passé gastronomique de la Ville de Périgueux, célébrée pour ses pâtés, son foie gras et ses marchés historiques. .

Rue Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

