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AGENDA · Rochefort

Visite découverte : Marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort

samedi 3 octobre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Hèbre
Adresse
63 avenue Charles De Gaulle
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Visite découverte : Marins et filles du port

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Si vous aimez sortir des sentiers battus, venez découvrir le quartier sud de la ville, l’ancien quartier des casernes et « des tapages nocturnes ».
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Discovery tour: Sailors and harbour girls

If you like to venture off the beaten track, come and explore the southern part of the city, the former barracks district and the area known for its ‘night-time disturbances’.

L’événement Visite découverte : Marins et filles du port Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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