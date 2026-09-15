Visite découverte : Marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort
samedi 3 octobre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Visite découverte : Marins et filles du port
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Si vous aimez sortir des sentiers battus, venez découvrir le quartier sud de la ville, l’ancien quartier des casernes et « des tapages nocturnes ».
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : Discovery tour: Sailors and harbour girls
If you like to venture off the beaten track, come and explore the southern part of the city, the former barracks district and the area known for its ‘night-time disturbances’.
L’événement Visite découverte : Marins et filles du port Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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