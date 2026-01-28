Visite découverte  Partez à la découverte du territoire  La Chapelle-Huon

Visite découverte Partez à la découverte du territoire

La Maison Brûlée La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Un programme déjà établi, sur une journée réalisable en autonomie alliant visite de la Cidrerie Distillerie Pelletier le matin, déjeuner au restaurant la Bonne Franquette à Sainte-Cérotte (ou pique-nique dans le parc du château de Courtanvaux), puis pour terminer, visite guidée du château de Courtanvaux l’après-midi. .

La Maison Brûlée La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 distilleriepelletier@outlook.fr

