Visite découverte pas comme les autres Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 5 juillet – 30 août, les samedis Ille-et-Vilaine

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir l’exposition « Fantaisies » qui présente les collections du musée à travers le regard d’Isabelle Arthuis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-30T16:15:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine