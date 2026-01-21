Visite découverte pédagogique des lamas Lamas des plaines Châteauneuf-de-Galaure

Visite découverte pédagogique des lamas

Lamas des plaines 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – – EUR

+ de 12ans

Date :

2026-02-10 14:30:00

2026-02-13

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-13 2026-02-18

Venez explorer nos lamas lors d’une visite immersive avec notre éleveuse. Découvrez les particularités de ces animaux fascinants ! pour une durée d’une heure à deux heures de visite.

Sur réservation.

Lamas des plaines 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com

English :

Come and explore our llamas on an immersive tour with our breeder. Discover the peculiarities of these fascinating animals! The visit lasts from one to two hours.

Reservations required.

