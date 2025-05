VISITE DECOUVERTE – Pousseaux, 7 juin 2025 14:00, Pousseaux.

Nièvre

VISITE DECOUVERTE roche de basseville Pousseaux Nièvre

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

2025-06-07

VISITE DECOUVERTE Partez à la découverte des pelouses calcaires du Clamecycois, témoins des usages de nos ancêtres et réservoirs d’une biodiversité remarquable. Entre passé, présent et futur, ces milieux rares n’auront plus de secret pour vous GRATUIT Infos et inscriptions 07 77 91 14 62 animations@cen-bourgogne.fr .

roche de basseville

Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 91 14 62 animations@cen-bourgogne.fr

