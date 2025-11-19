Visite découverte process & digitalisation sur le site de Mardyck Arcelormittal France site de Dunkerque Grande-Synthe
Visite découverte process & digitalisation sur le site de Mardyck Arcelormittal France site de Dunkerque Grande-Synthe mercredi 19 novembre 2025.
Début : 2025-11-19T17:30:00 – 2025-11-19T20:30:00
Tout au long du parcours, qui vous permettra de découvrir les lignes de production de Mardyck, vous découvrirez également la digitalisation développée au cœur de ces halles, et notamment les ponts automatiques gérés par Intelligence Artificielle.
Au programme, découverte des lignes de :
décapage, laminage, galvanisation, emballage et cockpit de pilotage
Dès 12 ans – mineur accompagné d’un parent
Inscription obligatoire
Bonne forme physique indispensable
Arcelormittal France site de Dunkerque rue du Comte Jean Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
Ce site ArcelorMittal en pleine transformation vous ouvre ses portes !
ArcelorMittal France