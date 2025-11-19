Visite découverte process & digitalisation sur le site de Mardyck Arcelormittal France site de Dunkerque Grande-Synthe

Visite découverte process & digitalisation sur le site de Mardyck Mercredi 19 novembre, 17h30 Arcelormittal France site de Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T17:30:00 – 2025-11-19T20:30:00

Tout au long du parcours, qui vous permettra de découvrir les lignes de production de Mardyck, vous découvrirez également la digitalisation développée au cœur de ces halles, et notamment les ponts automatiques gérés par Intelligence Artificielle.

Au programme, découverte des lignes de :

décapage, laminage, galvanisation, emballage et cockpit de pilotage

Dès 12 ans – mineur accompagné d’un parent

Inscription obligatoire

Bonne forme physique indispensable

Arcelormittal France site de Dunkerque rue du Comte Jean Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Ce site ArcelorMittal en pleine transformation vous ouvre ses portes !

ArcelorMittal France