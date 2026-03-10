Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV place de la Galissonière Rochefort
Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV place de la Galissonière Rochefort jeudi 9 avril 2026.
Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV
place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 15:00:00
fin : 2026-06-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-05-21 2026-06-18
Rochefort raconte l’ambition d’un monarque, celle du jeune roi Louis XIV qui rêve de devenir le maître sur les océans.
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place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Discovery tour: Rochefort, the dream of King Louis XIV
Rochefort tells the story of a monarch’s ambition, that of the young King Louis XIV, who dreamt of becoming master of the oceans.
L’événement Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV Rochefort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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