Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV place de la Galissonière Rochefort

Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV

place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-06-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-05-21 2026-06-18

Rochefort raconte l’ambition d’un monarque, celle du jeune roi Louis XIV qui rêve de devenir le maître sur les océans.

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place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Discovery tour: Rochefort, the dream of King Louis XIV

Rochefort tells the story of a monarch’s ambition, that of the young King Louis XIV, who dreamt of becoming master of the oceans.

L’événement Visite découverte Rochefort, le rêve du Roi Louis XIV Rochefort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan