Visite découverte Voyage dans le temps au musée Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-02 2025-08-17 2025-08-23 2025-09-13

Au sein de cet hôtel particulier exceptionnel, découvrez les objets insolites et oubliés des temps passés rassemblés par Abel Mestreau, collectionneur passionné.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 36 71

English :

In this exceptional private mansion, discover the unusual and forgotten objects from bygone eras, assembled by Abel Mestreau, a passionate collector.

German :

Entdecken Sie in diesem außergewöhnlichen Herrenhaus ungewöhnliche und vergessene Gegenstände aus vergangenen Zeiten, die der passionierte Sammler Abel Mestreau zusammengetragen hat.

Italiano :

In questa eccezionale casa di città, scoprite gli oggetti insoliti e dimenticati di un tempo, raccolti da Abel Mestreau, un appassionato collezionista.

Espanol :

En esta excepcional casa urbana, descubra los objetos insólitos y olvidados de tiempos pasados, reunidos por Abel Mestreau, un coleccionista apasionado.

