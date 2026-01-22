Visite Décrypte la Crypte de Saint-Girons Crypte de Saint-Girons Hagetmau

Visite Décrypte la Crypte de Saint-Girons

Crypte de Saint-Girons 789 avenue Corisande Hagetmau Landes

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Plongez dans l’histoire fascinante de la crypte Saint-Girons grâce à une visite ludique et interactive ! Jeux et accessoires de visite vous guideront à travers ce lieu unique, mêlant découverte, détente et poésie. Un moment convivial à partager entre adultes et enfants, pour vivre le patrimoine autrement.

Sur réservation, 30 personnes paiement en amont ou par chèque sur place. .

Crypte de Saint-Girons 789 avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26 contact@landes-chalosse.com

Immerse yourself in the fascinating history of the Saint-Girons crypt with a fun, interactive tour! Games and tour accessories will guide you through this unique site, combining discovery, relaxation and poetry. A convivial moment to share between adults and children! Reservations required, 30 people

