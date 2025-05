Visite dedans / dehors de l’exposition 1,2,3 Couleur ! – Galerie de Rohan Landerneau, 30 mai 2025 16:00, Landerneau.

Pour son 10e anniversaire, la galerie vous offre une 20e exposition comme une incitation à jouer, 1,2,3 Couleur !

La couleur est le chant de la vie, d’elle dépend notre relation au monde, la perception que nous en avons. Par ses variations, ses nuances, ses accords illimités, associée à la forme et la matière, la couleur est indissociable de l’acte artistique, comme elle l’est pour les artistes contemporains exposés.

Lors de cette visite guidée par une médiatrice culturelle, vous découvrirez dans la galerie, les œuvres d’Elene Usdin, Ricardo Cavallo et ATAK. Ces trois artistes s’emparent avec bonheur de trois genres artistiques de la peinture classique portrait, paysage et nature, qu’ils renouvellent avec une originalité et une appétence profonde.

A l’extérieur le parcours s’amorce ou se prolonge avec les œuvres XXL de Lilian Bourgeat qui dialoguent de manière espiègle avec l’histoire et le patrimoine de la ville. .

Galerie de Rohan 9 Place Saint-Thomas

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15

