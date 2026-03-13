Visite Dedans Dehors La statue Lafayette, de l’esquisse au monument Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite Dedans Dehors La statue Lafayette, de l’esquisse au monument

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

entrée incluse du musée, toute la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Visite guidée autour de la statue de Lafayette découvrez l’histoire de ce monument du Puy-en-Velay, depuis les premières esquisses de l’artiste jusqu’à son installation finale, et les secrets de sa création.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Guided tour of the Lafayette statue: discover the history of this Puy-en-Velay monument, from the artist?s first sketches to its final installation, and the secrets behind its creation.

L’événement Visite Dedans Dehors La statue Lafayette, de l’esquisse au monument Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay