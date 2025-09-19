Visite dedans /dehors – sur les traces du poisson d’argent Musée de la Pêche Concarneau

En partenariat avec la Ville d’art et d’histoire de Concarneau. /

10h30 et 16h30 (départ introductif) – Durée : 15-20 min pour le départ introductif puis en autonomie. / Gratuit – Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la rencontre du poisson star de Concarneau : la sardine, dont la pêche remonte probablement au 15e siècle. Les activités liées à son exploitation accompagnent le développement économique de Concarneau jusqu’à nos jours.

Au départ du Musée de la Pêche, après une introduction sur les techniques de pêche à la sardine et les conserveries concarnoises par une médiatrice, parcourez la ville en autonomie, sur les traces de cette histoire industrielle. Le circuit est balisé au sol avec des sardines bleues : suivez-les !

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 97 10 20 http://musee-peche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée de la Pêche – Mélanie Bodolec