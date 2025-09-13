Visite d’églises Trie-sur-Baïse

Visite d’églises Trie-sur-Baïse samedi 13 septembre 2025.

Visite d’églises

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Circuits des visites d’églises Galan, Magnoac et Pays de Trie.

15h Eglise de Trie-sur-Baïse.

16h30 Eglise de Burg. .

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 30 85 41

English :

Church tours Galan, Magnoac and Pays de Trie.

German :

Rundgänge der Kirchenbesuche Galan, Magnoac und Pays de Trie.

Italiano :

Visite alle chiese di Galan, Magnoac e Pays de Trie.

Espanol :

Visitas a las iglesias de Galan, Magnoac y Pays de Trie.

L’événement Visite d’églises Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-08-22 par HPTE|CDT65