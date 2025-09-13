Visite d’églises Trie-sur-Baïse
Visite d’églises Trie-sur-Baïse samedi 13 septembre 2025.
Visite d’églises
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Circuits des visites d’églises Galan, Magnoac et Pays de Trie.
15h Eglise de Trie-sur-Baïse.
16h30 Eglise de Burg. .
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 30 85 41
English :
Church tours Galan, Magnoac and Pays de Trie.
German :
Rundgänge der Kirchenbesuche Galan, Magnoac und Pays de Trie.
Italiano :
Visite alle chiese di Galan, Magnoac e Pays de Trie.
Espanol :
Visitas a las iglesias de Galan, Magnoac y Pays de Trie.
