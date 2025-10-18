VISITE & DEGUSTATION A LA GROTTE DE LABEIL EN SOIREE Lauroux

Venez visiter la grotte de Labeil en soirée et dégustez 2 cuvées en appellation terrasses du Larzac accompagnées de planches apéritives.

Route de Labeil Lauroux 34700 Hérault Occitanie +33 7 72 17 01 56

English :

Come and visit the Labeil cave in the evening and taste 2 vintages from the Terrasses du Larzac appellation, accompanied by aperitif platters.

German :

Besuchen Sie am Abend die Grotte von Labeil und probieren Sie 2 Cuvées der Appellation Terrasses du Larzac, begleitet von Aperitifbrettern.

Italiano :

Venite a visitare la grotta di Labeil e a degustare 2 vini AOC Terrasses du Larzac, accompagnati da aperitivi.

Espanol :

Venga a visitar la cueva de Labeil por la noche y deguste 2 vinos AOC Terrasses du Larzac acompañados de platos de aperitivo.

