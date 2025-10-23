VISITE-DEGUSTATION A LA VINAIGRERIE LA GUINELLE Port-Vendres

VISITE-DEGUSTATION A LA VINAIGRERIE LA GUINELLE Port-Vendres jeudi 23 octobre 2025.

VISITE-DEGUSTATION A LA VINAIGRERIE LA GUINELLE

Rue de la Madeloc Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral dans la seule vinaigrerie artisanale de la Côte Vermeille. Sur les hauteurs du hameau de Cosprons, découvrez l’élaboration de vinaigres d’exception et laissez-vous séduire par des arômes intenses, sublimés par un élevage en fûts de chêne en plein air. Gratuit, sur inscription.

.

Rue de la Madeloc Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Immerse yourself in ancestral know-how at the Côte Vermeille?s only artisanal vinegar factory. On the heights of the hamlet of Cosprons, discover the making of exceptional vinegars and let yourself be seduced by intense aromas, sublimated by aging in oak barrels in the open air. Free, registration required.

German :

Tauchen Sie in der einzigen handwerklichen Essigfabrik an der Côte Vermeille in das Herz eines althergebrachten Know-hows ein. Entdecken Sie auf den Höhen des Weilers Cosprons die Herstellung von außergewöhnlichem Essig und lassen Sie sich von den intensiven Aromen verführen, die durch die Reifung in Eichenfässern unter freiem Himmel veredelt werden. Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Immergetevi in un sapere ancestrale nell’unica acetaia tradizionale della Côte Vermeille. Sulle alture del borgo di Cosprons, scoprite come si producono aceti eccezionali e lasciatevi sedurre dagli aromi intensi, esaltati dall’invecchiamento in botti di rovere all’aria aperta. Gratuito, con obbligo di registrazione.

Espanol :

Sumérjase en el saber hacer ancestral de la única vinagrería tradicional de la Côte Vermeille. En las alturas de la aldea de Cosprons, descubra cómo se elaboran vinagres excepcionales y déjese seducir por sus intensos aromas, realzados por el envejecimiento en barricas de roble al aire libre. Gratuito, previa inscripción.

L’événement VISITE-DEGUSTATION A LA VINAIGRERIE LA GUINELLE Port-Vendres a été mis à jour le 2025-09-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE