Visite-dégustation Art et vins d’exception Colmar

Visite-dégustation Art et vins d’exception

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 21:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Le Musée Unterlinden abrite le célèbre Retable d’Issenheim mais savez-vous que vous pouvez également y découvrir l’exceptionnel mariage culturel entre ses collections (coupe à boire athénienne, hanaps et verres à boire des 16e et 17e siècles, le saint vinage d’Issenheim, la cave alsacienne…) et le vin ?

Guide conférencière nationale diplômée en Histoire et fille de vignerons alsaciens, Caroline CLAUDE-BRONNER, vous proposera un fabuleux parcours oenoculturel à travers les collections du Musée qui ne manquera pas de vous surprendre.

A la fin de la visite guidée, rencontrez et échangez avec les vignerons de l’association ACT dans le sublime cadre du Cloître du 13e siècle et de son jardin. Ces vignerons passionnés vous proposeront une dégustation privée de vins fins et intenses. Pour sublimer les notes raffinées de ces grands crus, de délicieux mets seront imaginés par le chef du Café-Restaurant Schongauer, Aurélien PAGET.

Cette soirée inédite vous est proposée par l’association Alsace Crus et Terroirs, qui réunit des vignerons alsaciens autour d’un même idéal de grands vins de terroirs. Les vignerons d’ACT, tous créateurs de vins d’exception, revendiquent haut et fort le caractère unique de leurs terroirs en s’engageant dans une charte qualitative et dans la mise en avant de ces crus. Cette rencontre-dégustation vous permettra d’apprécier des cuvées rares, grands vins d’Alsace, une des régions viticoles les plus fascinantes de la planète.

Vous avez également la possibilité de prolonger votre expérience au sein du Musée Unterlinden en déjeunant au Café Restaurant Schongauer (sous réservation au +33 (0)3 68 09 23 80). .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

