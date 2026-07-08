Visite dégustation au Jardin antique du au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Informations pratiques

Claracq

Visite dégustation au Jardin antique du au musée gallo-romain

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une expérience originale pour s’initier aux plantes antiques ainsi qu’à leurs usages, à travers une dégustation commentée de ces variétés ancestrales. .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

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English : Visite dégustation au Jardin antique du au musée gallo-romain

L’événement Visite dégustation au Jardin antique du au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran