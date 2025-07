Visite & dégustation au marché à la ferme La ferme du Buis Sonnant Plouguernével

Visite & dégustation au marché à la ferme La ferme du Buis Sonnant Plouguernével vendredi 4 juillet 2025.

Visite & dégustation au marché à la ferme

La ferme du Buis Sonnant Kerleo Plouguernével Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-07-04 18:30:00

2025-07-04

Vendredi 4 juillet de 16h00 à 18H30 nous lançons l’été à la ferme !

Pour l’occasion, nous vous réservons quelques animations lors du marché hebdomadaire.

Au programme

Visite de la ferme, rencontre avec les veaux et porcs blanc de l’ouest élevés en plein air, découverte de la traite des bretonnes pie noir et l’occasion (sur réservation) de visiter la Petite Filature Bretonne.

Des dégustations de produits du marché seront proposées brioche, pain et autres fougasses de L’Arbre à Pain Mellionnec et légumes frais en tous genres des maraichers de la La Ferme O’Gallo Plouguernével

L’équipe prévoit de quoi grignoter et vous désaltérer sur place.

De quoi bien lancer les vacances scolaires !

Org. Le Buis Sonnant .

La ferme du Buis Sonnant Kerleo Plouguernével 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 31 25 28

